Суд подтвердил незаконность одностороннего отказа Talgo от ремонта поездов "Стриж"

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 6 сентября признал недействительным одностороннее расторжение испанской Patentes Talgo S.L. договора с АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД") об обслуживании поездов "Стриж".

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу иностранной компании 20 ноября.

В материалах дела говорится, что стороны 29 мая 2014 года заключили договор, по которому Talgo должна оказывать АО "ФПК" услуги по техническому обслуживанию и ремонту поездного программного обеспечения, систем безопасности, поездной и внутрипоездной радиосвязи, а также неплановые услуги по устранению неисправностей "Стрижей".

"Стрижи" были поставлены испанской компанией в адрес "ФПК" по контракту от 18 июня 2011 года и эксплуатировались длительное время для перевозки пассажиров по маршрутам Москва - Нижний Новгород, Москва - Санкт-Петербург - Самара.

Срок действия договора - до 15 октября 2056 года.

В договоре содержится арбитражная оговорка о передаче споров на рассмотрение Международного арбитражного суда при Международной торговой палате (Париж, Франция).

Однако, по мнению российского суда, он обладает исключительной компетенцией на рассмотрение настоящего дела. В оспариваемом решении суда поясняется, что в конце февраля - начале марта 2022 года рядом иностранных государств приняты ограничительные (политические и экономические) меры против Российской Федерации, российских юридических, физических лиц, высших должностных лиц. На текущий момент меры ограничительного характера введены в отношении ОАО "РЖД" и его дочерних обществ, в том числе АО "ФПК".

В условиях недружественных действий государств - членов Европейского союза возможности по защите прав и экономических интересов АО "ФПК" в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате отсутствуют, подчеркивается в документе.

ФПК использует в общей сложности 140 вагонов Talgo, компании подписали контракт на поставку семи двадцативагонных поездов в 2011 году. Сейчас подвижной состав Talgo на направлении Москва - Нижний Новгород заменен на электропоезда "Ласточка".

Вагоны поезда "Стриж" оборудованы системой автоматического изменения ширины железнодорожной колеи, что позволяет составу перестраиваться с колеи российского стандарта (1520 мм) на европейский (1435 мм).