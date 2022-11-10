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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

РЖД повторно обратились в Совет ЕС по вопросу отмены санкций

РЖД повторно обратились в Совет ЕС по вопросу отмены санкций
Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" направило обращение в Совет Европейского союза о необходимости скорейшего рассмотрения заявления об отмене санкций и принятия по нему объективного решения, сообщила компания.

"С момента подачи заявления в Совет ЕС прошло более 3 месяцев, однако оно до сих пор не рассмотрено. При этом компания не была уведомлена о причинах столь длительной задержки в рассмотрении. Это может свидетельствовать о степени пренебрежения и безразличия, с которой в Совете ЕС относятся к российским гражданам", - сообщает монополия.

Ранее в июле 2022 г. РЖД обратились в Совет ЕС с заявлением об отмене введенных ЕС в отношении компании санкций. В документе отмечалось, что санкции ЕС направлены на ограничение возможностей компании выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению РФ. Кроме того, они противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого ЕС.

Одним из основных видов деятельности РЖД является предоставление миллионам жителей РФ, в том числе проживающих в отдаленных, труднодоступных районах, а также социально уязвимым группам населения равных возможностей для передвижения по территории страны. "Совет ЕС классифицирует поезда как "предметы роскоши" для российских граждан и санкционными актами блокирует их поставки и ремонт. При этом в самом ЕС железнодорожный транспорт позиционируется как массовый и углеродно-нейтральный", - отмечают РЖД.

Обжалованные ограничительные меры введены не только в отношении РЖД, но в отношении специализированных пассажирских компаний - АО "Федеральная пассажирская компания" и 24 пригородных пассажирских компаний, деятельность которых связана исключительно с транспортным обслуживанием жителей страны, сообщает монополия.

"Экспортные эмбарго в отношении железнодорожной техники стали причиной прекращения выполнения договорных обязательств компаниями Siemens и Talgo по поставкам и техническому обслуживанию поездов "Сапсан", "Ласточка", "Стриж". Тем самым была создана угроза безопасности перевозок. Это потребовало от РЖД принятия срочных мер и дополнительных расходов для обеспечения безопасной эксплуатации этих поездов. При этом санкционные акты Совета ЕС запрещают судам стран-членов Европейского Союза удовлетворять требования компании о взыскании убытков, связанных с незаконным расторжением европейскими контрагентами договоров по причине санкций", - подчеркивается в сообщении РЖД.

РЖД Совет ЕС ЕС
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