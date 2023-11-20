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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Путин 21 ноября примет участие во внеочередном саммите БРИКС в формате ВКС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 21 ноября, примет участие во внеочередном саммите БРИКС (в формате видеоконференцсвязи) для обсуждения палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее в понедельник в канцелярии президента ЮАР Сирила Рамафосы заявили, что во вторник пройдет экстренная встреча лидеров стран БРИКС в видеоформате для обсуждения ситуации в секторе Газа. В ней также примут участие лидеры Саудовской Аравии, Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана и ОАЭ, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.

Ожидается, что по итогам встречи лидеры выпустят совместное заявление по ситуации на Ближнем Востоке.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 были захвачены в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в Газе, по палестинским данным, достигло 12,3 тыс. человек.

БРИКС Владимир Путин Палестина Израиль
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