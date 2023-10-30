Путин заявил, что страшные события в секторе Газа ничем нельзя оправдать

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Нынешний виток ближневосточного кризиса начался с террористической атаки на мирных граждан в Израиле, но вместо наказания преступников началась месть по принципу коллективной ответственности, и происходящее сейчас в секторе Газа ничем оправдать нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы помним, с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса, - с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства. Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности", - сказал Путин в понедельник на совещании по ситуации в Дагестане.

"Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя", - отметил он.

"Когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины и старики, как погибают медики, конечно, и кулаки сжимаются, и слёзы наворачиваются на глаза - по-другому не скажешь. Но мы не должны, не имеем права и не можем позволить себе руководствоваться эмоциями", - сказал президент.

Путин добавил, что США не устраивает участие России в урегулировании мировых и региональных проблем, в том числе конфликта на Ближнем Востоке.

"Их (США - ИФ) вообще не устраивает, когда кто-то действует или говорит не по их указке. Они верят только в свою исключительность, в то, что им все позволено", - сказал он.

По мнению российского президента, США "не нужен прочный мир на Святой Земле". "Им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке. Поэтому (США - ИФ) всячески дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в секторе Газа, на том, чтобы остановить кровопролитие, и готовы внести реальный вклад в урегулирование кризиса, а не паразитировать на нем", - сказал Путин.