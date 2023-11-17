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Россия с 24 ноября прекращает работу своих визовых центров во Франции

Россия с 24 ноября прекращает работу своих визовых центров во Франции
Фото: Andrea Savorani Neri/NurPhoto via Getty Images

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российские визовые центры во Франции прекращают работу с 24 ноября, сообщило посольство России в Париже.

Работу прекратят визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге. Для оформления виз в Россию дипломаты предлагают обращаться в консульский отдел посольства во Франции, генконсульства в Страсбурге и Марселе и в канцелярию России в Вильфранш-сюр-Мер.

Принимать желающих оформить визы посольство будет строго по записи в электронную очередь на сайте дипмиссии.

Париж Франция Марсель Ницца Страсбург МИД
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