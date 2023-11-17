Россия с 24 ноября прекращает работу своих визовых центров во Франции
Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российские визовые центры во Франции прекращают работу с 24 ноября, сообщило посольство России в Париже.
Работу прекратят визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге. Для оформления виз в Россию дипломаты предлагают обращаться в консульский отдел посольства во Франции, генконсульства в Страсбурге и Марселе и в канцелярию России в Вильфранш-сюр-Мер.
Принимать желающих оформить визы посольство будет строго по записи в электронную очередь на сайте дипмиссии.