Со стороны РФ из-за закрытия Военно-Грузинской дороги скопилось 964 грузовика

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Количество грузовых автомобилей, ожидающих возобновления движения по закрытой накануне Военно-Грузинской дороге со стороны РФ, превысило 900 единиц, сообщает сайт центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Согласно данным электронной очереди, к вечеру понедельника в ней зарегистрировано на выезд из Российской Федерации в сторону Грузии 964 грузовых автомобиля.

Движение для грузовиков по Военно-Грузинской дороге было приостановлено из-за непогоды около 07:40 воскресенья по московскому времени, а в 18:20 того же дня движение запретили для всех видов транспорта. Утром в понедельник открытия дороги ожидали порядка 600 грузовиков.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.