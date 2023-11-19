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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:56

Движение по Военно-Грузинской дороге ограничили для грузовиков из-за непогоды

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге, соединяющей РФ и Грузию, ограничили из-за плохой погоды на грузинской территории, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, и не возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 07:40 мск 19 ноября 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Военно-Грузинская дорога МЧС Грузия Армения
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