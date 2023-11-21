Военно-Грузинскую дорогу спустя двое суток открыли для легкового транспорта

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге, закрытой два дня назад из-за непогоды, возобновлено для легковых автомобилей с 19:00 по московскому времени в обоих направлениях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии во вторник.

Движение для грузовиков по Военно-Грузинской дороге было приостановлено из-за непогоды утром 19 ноября, а вечером движение запретили для всех видов транспорта.

Вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев сообщал, что на 21 ноября в очереди ожидали 1 360 единиц транспорта, из которых более тысячи - грузовики, 170 легковых автомобилей и шесть автобусов. Для ожидающих открытия дороги был развернут мобильный пункт обогрева, дежурство вели бригады центра медицины катастроф, специалисты МЧС оказывали психологическую помощь.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.