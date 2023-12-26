"Росагролизинг" в 2023 г. поставил АПК рекордные 15 тыс. единиц техники

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - "Росагролизинг" в 2023 году поставил аграриям 15 тыс. единиц техники (почти на 95 млрд рублей), что на 18% больше, чем годом ранее. Этот показатель является абсолютным рекордом для компании, сообщается в ее пресс-релизе.

В 2022 году было поставлено 12,7 тыс. единиц техники на 71,5 млрд рублей.

При этом в компании напомнили, что первоначально поставки в этом году планировались на уровне 13 тыс. единиц.

Рост показателей в последние годы в "Росагролизинге" объясняют "результатом сбалансированной стратегии, которая включает в себя и государственную поддержку, и работу на рынке финансового заимствования, и возвратно-лизинговые платежи".

Среди отгруженной техники более 2 тыс. тракторов, 1,8 тыс. комбайнов, свыше 2,5 тыс. автотехники и 8,8 тыс. единиц другой сельхозтехники.

Больше всего техники приобрели аграрии Краснодарского края (1 505 единиц, в 2,2 раза больше, чем годом ранее). В Нижегородскую область поставлено 913 сельхозмашин против 376 в прошлом году, в Татарстан - 825 единиц (на 19% больше). Крупными покупателями также стали Саратовская область (708 единиц) и Ставропольский край (701 единица).

Компания также сообщила, что в этом году инвестировала 3 млрд рублей в техническую модернизацию аграрных комплексов четырех новых регионов.

В текущем году аграриям была доступна техника от 1 тыс. поставщиков.

"Темпы роста агролизинга высокие, главное - они ритмичны и стабильны. Основная причина - это рост спроса на технику со стороны аграриев", - отметил генеральный директор "Росагролизинга" Павел Косов, процитированный в пресс-релизе.

"Аналитики компании отмечают высокий спрос на технику, что говорит о сохранении темпов технической модернизации в 2024 году", - говорится в пресс-релизе.

"Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации российского АПК. Доля компании на рынке самоходной сельхозтехники РФ достигла 19%.