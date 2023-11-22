Военно-Грузинскую дорогу открыли для легкового транспорта и автобусов

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге, временно закрытой из-за непогоды, возобновлено для легковых автомобилей и автобусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

При этом движение большегрузного автотранспорт пока не разрешено.

Движение для грузовиков по Военно-Грузинской дороге было приостановлено из-за непогоды утром 19 ноября, а вечером движение запретили для всех видов транспорта. Утром в понедельник открытия дороги ожидали порядка 600 грузовиков.

Во вторник вечером дорога была открыта для движения легкового транспорта, но менее чем через два часа ее снова закрыли.

Сотрудники МЧС развернули мобильные пункты обогрева вблизи пункта пропуска.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.