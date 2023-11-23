Число ожидающих выезда из России в Грузию грузовиков приближается к 2 тысячам

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Количество грузовых автомобилей, ожидающих со стороны РФ возобновления движения по закрытой с воскресенья Военно-Грузинской дороге, достигло почти 2 тысяч, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Согласно данным электронной очереди, на утро четверга в ней зарегистрировано на выезд из РФ в сторону Грузии 1963 грузовых автомобиля.

Движение для грузовиков по Военно-Грузинской дороге было приостановлено из-за непогоды утром 19 ноября, а вечером движение запретили для всех видов транспорта. Утром в понедельник открытия дороги ожидали порядка 600 грузовиков.

В среду утром было разрешено движение для легковых автомобилей и автобусов.

Сотрудники МЧС развернули мобильные пункты обогрева вблизи пункта пропуска.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.