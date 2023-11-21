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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Военно-Грузинскую дорогу вновь закрыли для всех видов транспорта

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге повторно ограничили из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из РФ с 20:40 мск 21 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены до особого распоряжения.

Движение по Военно-Грузинской дороге возобновлялось для легковых автомобилей с 19:00 по московскому времени 21 ноября.

Движение для грузовиков по дороге было приостановлено из-за непогоды утром 19 ноября, а вечером движение запретили для всех видов транспорта. Утром в понедельник открытия дороги ожидали порядка 600 грузовиков.

Вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев сообщал, что на 21 ноября в очереди ожидали 1 360 единиц транспорта, из которых более тысячи - грузовики, 170 легковых автомобилей и шесть автобусов. Для ожидающих открытия дороги был развернут мобильный пункт обогрева, дежурство вели бригады центра медицины катастроф, специалисты МЧС оказывали психологическую помощь.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Военно-Грузинская дорога Грузия Северная Осетия МЧС РФ
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