ФССП приостановила взыскание долгов с участников СВО на сумму 50 млрд руб.

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов сообщил, что с начала специальной военной операции приостановлено более 500 тыс. исполнительных производств на сумму более 50 млрд рублей.

Об этом Аристов заявил в среду, выступая на Международной научно-практической конференции "Державинские чтения".

"Для защиты интересов наших граждан, которые находятся на передовой, законодательно установлены основания приостановление мер принудительного исполнения", - подчеркнул он.

Для участников СВО, по его словам, "обеспечен иммунитет от списания денежного содержания".