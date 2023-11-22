Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Администрация президента не получала рекомендаций вернуть масочный режим

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Никаких рекомендаций о возвращении масочного режима в администрацию президента в связи с ростом заболеваемости COVID-19 от специалистов не поступало, но в отношении главы государства и его окружения продолжат действовать особые меры предосторожности, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, не ожидать ли возвращения масочного режима в Кремль в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и не скажется ли это обстоятельство на графике президента, который, в частности, планирует принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября.

"Нет, пока масочный режим не возвращается. Никаких рекомендаций специалистов на этот счет не было. Что касается президента и всех, кто работает с ним, то там особые меры предосторожности действуют постоянно и продолжат действовать", - сказал Песков.

Кремль Дмитрий Песков COVID-19 ОДКБ Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совфед поддержал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

Песков заявил, что пересмотра условий помилования участников СВО не было

Песков заявил, что пересмотра условий помилования участников СВО не было

Кремль положительно оценил сделку Израиля и ХАМАС

Первый испытательный полет импортозамещенного МС-21 запланирован на 2024 год

Аксенов объяснил отказ частных клиник Крыма делать аборты общественной инициативой

Аксенов объяснил отказ частных клиник Крыма делать аборты общественной инициативой

ФСБ сообщила о ликвидации предполагаемого боевика в Ингушетии

Россиянин получил 2,5 года за "минирование" почти 900 объектов в РФ и Белоруссии

Россиянин получил 2,5 года за "минирование" почти 900 объектов в РФ и Белоруссии

ЮГК решила увеличить объем размещения до 7 млрд рублей

Число автотуристов в России может вырасти на 10% по итогам 2023 года

Число автотуристов в России может вырасти на 10% по итогам 2023 года

Что произошло за день: вторник, 21 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });