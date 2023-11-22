Администрация президента не получала рекомендаций вернуть масочный режим

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Никаких рекомендаций о возвращении масочного режима в администрацию президента в связи с ростом заболеваемости COVID-19 от специалистов не поступало, но в отношении главы государства и его окружения продолжат действовать особые меры предосторожности, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, не ожидать ли возвращения масочного режима в Кремль в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и не скажется ли это обстоятельство на графике президента, который, в частности, планирует принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября.

"Нет, пока масочный режим не возвращается. Никаких рекомендаций специалистов на этот счет не было. Что касается президента и всех, кто работает с ним, то там особые меры предосторожности действуют постоянно и продолжат действовать", - сказал Песков.