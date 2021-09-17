Заболевших COVID-19 подчиненных Путина не уволят

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Заразившиеся коронавирусом люди из окружения президента болеют легко или бессимптомно, сообщил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, их не будут увольнять их за то, что они, будучи инфицированными, контактировали с главой государства.

"Слава Богу, случаев тяжелого течения заболевания нет ни у кого. У кого-то проходит бессимптомно, у кого-то совсем в легкой форме. Просто, так или иначе, все были привиты", - сказал Песков, отвечая на соответствующие вопросы на брифинге.

Путин, по его словам, чувствует себя "хорошо" и "как обычно".

Президент ранее на этой неделе объявил, что вынужденно ушел на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его непосредственном окружении. По словам Пескова, в связи с этим Путин проголосует на выборах через интернет.

13 сентября президент, общаясь с паралимпийцами в Кремле, отметил, что в его окружении много заболевших, и выразил опасение, что ему самому скоро придется уходить на карантин. Песков тогда предложил не воспринимать эти слова буквально.

14 сентября Путин в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за заразившихся коронавирусом в его окружении.

16 сентября президент сказал, что в его окружении заболели не один или два человека, а десятки. Песков объяснил, что все они прививались, но не ревакцинировались вовремя.