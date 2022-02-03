Песков рассказал, почему Путин не надевает маску на публичных мероприятиях

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в определенные моменты не надевает маску на публичных мероприятиях, но для обеспечения безопасности его здоровья принимаются все необходимые меры, рассказал на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент в определенные моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску, - признал он. - Однако это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности".

"Вокруг президента принимаются соответствующие меры предосторожности. Лица, которые вступают с ним в контакт, тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать в карантине", - рассказал он журналистам.

3 февраля Путин примет в Кремле президента Аргентины Альберто Фернандеса, а затем вылетит в Пекин для переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином и на открытие Олимпиады. В Кремле отмечали, что, по просьбе принимающей стороны, президента будет сопровождать сокращенная делегация чиновников и минимизированный пул журналистов.

19 января президент в Кремле принял лидера Ирана Ибрахима Раиси. Судя по фотографиям, их разделял немаленький овальный стол. 27 января Путин посетил Петербург, но его запланированная встреча с губернатором Александром Бегловым не состоялась, как сообщалось, из-за пандемии.

21 января Песков объяснил, что президент работает в комбинированном режиме - проводит очные встречи, в том числе непубличные, но участие в массовых мероприятиях старается минимизировать.

"Естественно, даже при очных встречах принимаются все необходимые меры санитарной безопасности - и тестирование, и другие методы, - говорил тогда пресс-секретарь. - Много встреч президент проводит - рабочие встречи, которые носят непубличный характер, их много в течение дня - он проводит на расстоянии несколько метров от собеседника, но, тем не менее, проходит очное общение".

Путин повторно прививался от коронавируса в ноябре. Сообщалось, что он вакцинировался "Спутником", а также экспериментальной назальной вакциной.