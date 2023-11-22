Бизнес-омбудсмены стали меньше получать жалоб на санкции от предпринимателей

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что омбудсмены все меньше получают обращений от предпринимателей, связанных с влиянием на их работу санкций.

"Обращений к нам становится меньше. Количество предпринимателей, которые считают, что на них повлияли внешние санкции и все, что ими вызвано, тоже уменьшается. В марте, по нашему опросу, от санкций страдало больше 80%, сейчас менее 50%", - заявил он на III ежегодном Форуме бизнес-омбудсмена Москвы.

По словам Титова, предприниматели сумели наладить новые связи, логистику и даже немного снизить стоимость транспортировки. Также, отмечает бизнес-омбудсмен, налаживается система с международными расчетами.

"Бизнес себя чувствует увереннее, чем еще пару лет назад. И государство в этом плане сыграло свою роль, оно не отдалилось от ситуации. Было принято много решений, которые помогли бизнесу - и по налогам, и по поддержке ликвидностью. И конечно - это реформа контрольно-надзорной деятельности. Здесь произошли серьезные изменения, качество проверок стало другим, количество тоже", - констатировал уполномоченный.

Сегодня, по его словам, "самое главное - сохранить то, чего добились".