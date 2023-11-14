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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

Песков заявил об адаптации к санкциям в ответ на вопрос о расследовании США по танкерам с нефтью РФ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Россия адаптируется к непрекращающимся американским санкциям в ее адрес, заявили в Кремле.

"Мы, конечно, понимаем, что американские власти не прекращают свои санкционные устремления в той или иной форме. Но мы тем не менее адаптируемся под эти условия и действуем так, как это наибольшим образом соответствует нашим интересам", - заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Минфин США направил управляющим компаниям запрос о танкерах, которые могли перевозить российскую нефть в обход санкций.

Дмитрий Песков США
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