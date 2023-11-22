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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

Минфин РФ констатировал, что консенсуса по интернет-торговле вином в РФ пока нет

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Дискуссионный вопрос об организации в РФ торговли вином через интернет пока не решен, органы власти не могут достичь консенсуса.

"Нет, консенсус не найден. Минздрав и Роспотребнадзор, по-прежнему, против. Новых решений нет, они концептуально против", - заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос.

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Интернет-торговля алкоголем в РФ запрещена с 2007 года, но все последующие годы предпринимались попытки ее легализации. Сначала Минфин подготовил соответствующий законопроект, ориентированный на начало онлайн-торговли с 2020 года. Но против этого выступили Минздрав и МВД.

В 2021 году президент РФ поручил правительству и "Почте России" провести эксперимент по продаже российских вин. Канал продаж должен был администрироваться через агрегаторы "Почты России". Предполагалось, что продажи начнутся в 2023 году.

7 апреля правительство РФ одобрило и внесло в Госдуму законопроект о проведении эксперимента по розничной онлайн-продаже отечественного вина с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года на территории Москвы и Московской области. Однако МВД 12 апреля заявило, что выступает против проведения эксперимента. В министерстве отметили, что ведомство не участвовало в подготовке этого законопроекта, разработкой которого занимался Минфин.

В то же время Минсельхоз поддерживает эту идею.

Минздрав Минсельхоз Минфин Алексей Сазанов
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