Минсельхоз РФ поддержал предложение о торговле вином через интернет

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ поддерживает предложение о продаже вина через интернет.

"Мы полностью поддерживаем данную инициативу. Мы с Минфином долго работали над законопроектом, который утверждал эксперимент (по интернет-торговле российским вином - ИФ) через "Почту России", - сообщила замминистра сельского хозяйства Марина Афонина на Всероссийском винодельческом форуме в четверг в Москве.

Выступивший на форуме бизнес-омбудсмен, бенефициар "Абрау-Дюрсо" (ведущий производитель шампанских вин в РФ) Борис Титов заявил, что продажа вина через интернет остаётся большой проблемой. "Во всем мире это реализуется, никому это не мешает. У нас в этом большой ступор. Никому вино никогда не причиняло вреда здоровью", - сказал он.

Как сообщалось, интернет-торговля алкоголем в РФ запрещена с 2007 года, но все последующие годы предпринимались попытки ее легализации. Сначала Минфин подготовил соответствующий законопроект, ориентированный на начало онлайн-торговли с 2020 года. Но против этого выступили Минздрав и МВД.

В 2021 году президент РФ поручил правительству и "Почте России" провести эксперимент по продаже российских вин. Канал продаж должен был администрироваться через агрегаторы "Почты России". Предполагалось, что продажи начнутся в 2023 году.

7 апреля правительство РФ одобрило и внесло в Госдуму законопроект о проведении эксперимента по розничной онлайн-продаже отечественного вина с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года на территории Москвы и Московской области.

Однако МВД 12 апреля заявило, что выступает против проведения эксперимента. "Данный законопроект не учитывает существующий запрет на продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, так как приобретение через интернет носит непубличный характер, а значит алкоголь может быть заказан, в том числе несовершеннолетними гражданами, а местом его доставки возможно определить любую территорию, например, где продажа такой продукции запрещена законом (школы), а также не учитывает имеющиеся региональные ограничения по месту и времени продажи алкогольной продукции", - сообщали "Интерфаксу" в МВД в ответ на соответствующий запрос.

В министерстве отметили, что ведомство не участвовало в подготовке этого законопроекта, разработкой которого занимался Минфин.

В октябре на парламентских слушаниях в Совете Федерации министр финансов Антон Силуанов сказал, что правительство пока не имеет единой позиции по такому дискуссионному вопросу, как онлайн-торговля алкоголем.