Путин поручил предложить меры по увеличению производства мяса птицы

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 20 декабря 2023 года представить предложения по дополнительным мерам господдержки, направленным на увеличение объема мяса птицы на внутреннем рынке.

Поручение дано по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 25 октября. Перечень поручений размещен на сайте Кремля.

Как сообщалось, на этом совещании Путин обратил внимание на рост цен на курятину и порекомендовал правительству своевременно реагировать на ситуацию на рынке. "Надо своевременно это делать, тогда и роста бы не было такого", - заявил Путин. Он отметил, что с начала года к тому времени цены на мясо птицы выросли более чем на 27%.

После этого Минсельхоз заявил о ряде мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке. В частности, начались закупки мяса птицы в Белоруссии и Казахстане. Предложено также с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года ввести запрет на экспорт некоторых видов мяса птицы и яиц, ввести на 2024 год квоту на импорт мяса птицы в 160 тыс. тонн. Решения по этим предложениям пока не приняты.

Кроме того, с 1 декабря этого года производители бройлеров смогут получать льготные инвестиционные кредиты на приобретение техники и оборудования, строительство и реконструкцию птицеводческих комплексов. Это мера господдержки дополняет те, что уже действуют. Это, в частности, субсидии на страхование поголовья, льготные краткосрочные кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот и др.