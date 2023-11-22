Цены на яйца в РФ продолжили расти ускоренными темпами

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на яйца в РФ продолжают расти ускоренными темпами.

Как сообщил Росстат в среду, за неделю с 14 по 20 ноября яйца подорожали на 4,5%.

Темпы роста ускорились: неделей ранее они составляли 3,4%, за неделю до этого – 2,4%. С начала года яйца подорожали на 30,9%. После помидоров и бананов, цены на которые с начала года подскочили на 41,6% и 44,6% соответственно, это самые высокие темпы повышения в продовольственном секторе.

В 50 регионах цены на яйца выросли на 0,2-5%, в 32 – на 5,1-11,8%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. В Хабаровском крае и Тюменской области (без автономных округов) – снизились на 0,5% и 2,4% соответственно.

На темпы подорожания яиц обратила внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она начала антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур в связи с повышением цен в оптовом сегменте. Это касается птицеводов Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областей, Татарстана и Ставропольского края.

Кроме того, ФАС направила запросы в 10 федеральных торговых сетей о предоставлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.

По данным Росстата, в октябре яйца стали лидерами по росту цен на продукты питания в РФ (без учета некоторых видов плодоовощной продукции). По сравнению с сентябрем они подорожали на 13,1%, с начала года – на 18,7%, в годовом выражении - на 23,9%.

В то же время рост цен на курятину, который также стал предметом беспокойства властей, замедляется. На предыдущей неделе он составил 0,08% против 0,3% неделей ранее.