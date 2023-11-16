ФАС проводит антикартельные проверки 12 производителей курятины и яиц

Фото: Денис Абрамов/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур в связи с повышением цен в оптовом сегменте.

Как сообщила в четверг пресс-служба ведомства, проверки прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, Татарстане и Ставропольском крае.

"Служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений. Выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации", - отметили в ФАС.

В службе напомнили, что в случае установления нарушения в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы.

По данным Росстата, в октябре яйца стали лидерами по росту цен на продукты питания в РФ (без учета некоторых видов плодоовощной продукции). По сравнению с сентябрем они подорожали на 13,1%, с начала года - на 18,7%, в годовом выражении - на 23,9%.

За неделю с 8 по 13 ноября потребительские цены на яйца в РФ выросли на 3,4%. Темпы роста ускорились: неделей ранее они составляли 2,4%. С начала года яйца подорожали на 25,3%.