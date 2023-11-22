Военные РФ сообщили об обстреле ВСУ российских журналистов в Запорожской области

Один из пострадавших госпитализирован

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что группа российских журналистов попала под обстрел ВСУ в Запорожской области.

"22 ноября 2023 года вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В результате атаки украинских БПЛА на группу журналистов получил осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов. Журналист был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России. Его жизни угрозы нет. Борису Максудову оказана вся необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.