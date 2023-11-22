Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

Военные РФ сообщили об обстреле ВСУ российских журналистов в Запорожской области

Один из пострадавших госпитализирован

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что группа российских журналистов попала под обстрел ВСУ в Запорожской области.

"22 ноября 2023 года вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В результате атаки украинских БПЛА на группу журналистов получил осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов. Журналист был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России. Его жизни угрозы нет. Борису Максудову оказана вся необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 ноября 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Украина Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд арестовал подозреваемых в массовом отравлении наркотиками в Астрахани

Суд арестовал подозреваемых в массовом отравлении наркотиками в Астрахани

Минфин пока не планировал дополнительное повышение пошлин на "недружественное" вино

Минфин пока не планировал дополнительное повышение пошлин на "недружественное" вино

Пассажирский поезд столкнулся с маневровым составом под Ульяновском

Пассажирский поезд столкнулся с маневровым составом под Ульяновском

Путин сообщил об отправке в Африку первых судов с бесплатным российским зерном

Путин сообщил об отправке в Африку первых судов с бесплатным российским зерном

Пользователи "ВКонтакте" столкнулись со сбоем в работе соцсети

Пользователи "ВКонтакте" столкнулись со сбоем в работе соцсети

Бизнес-омбудсмены стали меньше получать жалоб на санкции от предпринимателей

Президент РФ подписал указ о проведении в 2024 г. в России Года семьи

Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий военным

Путин заявил, что более 900 человек попросили РФ об эвакуации из Газы

Путин заявил, что более 900 человек попросили РФ об эвакуации из Газы

Сенаторы перенесли на год вопрос о полной компенсации вкладов в Сбербанке СССР

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });