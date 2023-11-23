Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Военкор Максудов скончался в результате ранения в Запорожской области

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Военный корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, получивший в минувшую среду ранение в результате обстрела со стороны ВСУ, скончался.

"Военкор телеканала "Россия 24" Борис Максудов погиб. Вчера он получил ранение в Запорожье во время съемок репортажа об украинских обстрелах. ВСУ ударили БПЛА по группе журналистов из России", - говорится в телеграм-канале телеведущего Владимира Соловьёва.

В сообщении сказано, что Максудов "работал в зоне СВО с первых дней".

В свою очередь глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев выразил от имени союза соболезнования в связи со смертью военкора, отметив, что журналист достоин того, чтобы получить госнаграду. "Я считаю, что он достоин получить Орден мужества посмертно", - сказал Соловьев в четверг "Интерфаксу".

Соболезнования родным, коллегам и друзьям Бориса Максудова выразили ВГТРК и редакция телеканала "Россия 24".

"Невосполнимая утрата для нашего телеканала. В зоне спецоперации погиб наш коллега - корреспондент ВГТРК Борис Максудов. Накануне он был тяжело ранен в Запорожской области. Борис был экстренно госпитализирован, но ранения оказались смертельными", - говорится в сообщении телерадиокомпании.

В сообщении отмечается, что Борис Максудов родился в Узбекистане, но позже его семья переехала в Россию. После окончания Сочинского госуниверситета пришел в журналистику. Начинал в печатном издании, позднее - телерепортер. Работал в ГТРК Сочи. На телеканале "Россия 24" работал последние несколько лет. Неоднократно вел репортажи из горячих точек и зоны СВО. В Запорожской области находился последний месяц, освещая события на линии фронта. 18 ноября Максудов отметил свой 38-й день рождения.

Министерство обороны России 22 ноября сообщило, что группа российских журналистов попала под обстрел ВСУ в Запорожской области. По данным министерства, Максудов получил осколочные ранения "в результате атаки украинских БПЛА на группу журналистов".

Запорожская область Владимир Соловьев ВСУ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Цифра брокер" начнет принудительно закрывать "шорты" по иностранным бумагам на "СПБ бирже"

ФСБ сообщила о предотвращении теракта против высокопоставленного военного РФ

ФСБ сообщила о предотвращении теракта против высокопоставленного военного РФ

Мурманская область ввела режим повышенной готовности из-за ситуации на границе

Россия с 1 декабря введет запрет на экспорт твердой пшеницы

Россия с 1 декабря введет запрет на экспорт твердой пшеницы

Что произошло за день: среда, 22 ноября

Соцсеть "ВКонтакте" восстановила работу после сбоя

Суд арестовал подозреваемых в массовом отравлении наркотиками в Астрахани

Суд арестовал подозреваемых в массовом отравлении наркотиками в Астрахани
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об обстреле ВСУ российских журналистов в Запорожской области

Минфин пока не планировал дополнительное повышение пошлин на "недружественное" вино

Минфин пока не планировал дополнительное повышение пошлин на "недружественное" вино

Пассажирский поезд столкнулся с маневровым составом под Ульяновском

Пассажирский поезд столкнулся с маневровым составом под Ульяновском
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });