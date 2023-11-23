Военкор Максудов скончался в результате ранения в Запорожской области

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Военный корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов, получивший в минувшую среду ранение в результате обстрела со стороны ВСУ, скончался.

"Военкор телеканала "Россия 24" Борис Максудов погиб. Вчера он получил ранение в Запорожье во время съемок репортажа об украинских обстрелах. ВСУ ударили БПЛА по группе журналистов из России", - говорится в телеграм-канале телеведущего Владимира Соловьёва.

В сообщении сказано, что Максудов "работал в зоне СВО с первых дней".

В свою очередь глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев выразил от имени союза соболезнования в связи со смертью военкора, отметив, что журналист достоин того, чтобы получить госнаграду. "Я считаю, что он достоин получить Орден мужества посмертно", - сказал Соловьев в четверг "Интерфаксу".

Соболезнования родным, коллегам и друзьям Бориса Максудова выразили ВГТРК и редакция телеканала "Россия 24".

"Невосполнимая утрата для нашего телеканала. В зоне спецоперации погиб наш коллега - корреспондент ВГТРК Борис Максудов. Накануне он был тяжело ранен в Запорожской области. Борис был экстренно госпитализирован, но ранения оказались смертельными", - говорится в сообщении телерадиокомпании.

В сообщении отмечается, что Борис Максудов родился в Узбекистане, но позже его семья переехала в Россию. После окончания Сочинского госуниверситета пришел в журналистику. Начинал в печатном издании, позднее - телерепортер. Работал в ГТРК Сочи. На телеканале "Россия 24" работал последние несколько лет. Неоднократно вел репортажи из горячих точек и зоны СВО. В Запорожской области находился последний месяц, освещая события на линии фронта. 18 ноября Максудов отметил свой 38-й день рождения.

Министерство обороны России 22 ноября сообщило, что группа российских журналистов попала под обстрел ВСУ в Запорожской области. По данным министерства, Максудов получил осколочные ранения "в результате атаки украинских БПЛА на группу журналистов".