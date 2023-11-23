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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

В Кремле не ожидают реакции Запада на гибель в Запорожье военкора Максудова

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не ожидают, что гибель российского журналиста Бориса Максудова в Запорожье вызовет какую-то реакцию в Европе, объясняют это двойными стандартами, которых придерживаются нынешние руководители стран Евросоюза.

"Мы сейчас имеем дело с очень своеобразным составом руководства в европейских странах, которые не то, что придерживаются откровенно, фактически официально каких-то двойных стандартов, они вообще непонятно, каких стандартов придерживаются. И то, что не будет реакции (на гибель Максудова - ИФ), да, очевидно, что не будет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Песков добавил: "Это не должно быть для нас поводом, чтобы отказываться от наших принципов и от наших целей".

Ранее в четверг стало известно, что военный корреспондент телеканала "Россия 24" Максудов, получивший в минувшую среду ранение в результате обстрела со стороны ВСУ, скончался.

Дмитрий Песков Борис Максудов Запорожская область
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