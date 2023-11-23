Российские туроператоры рассчитывают принять 2-2,5 млн китайских туристов в 2024 году

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Россия в 2024 году может принять 2-2,5 млн китайских туристов, если будут решены все вопросы организации процедуры групповых безвизовых поездок, сказал журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Он напомнил, что в 2023 году заработал после трехлетнего перерыва механизм безвизовых групповых поездок, в рамках которого туристы могут путешествовать между двумя странами без виз в составе организованных туроператорами групп от 5 до 50 человек. Соглашение о таких поездках между Россией и КНР действовало с 2000 года, но в 2021 году было приостановлено из-за пандемии.

"Что касается китайских туристов, у нас в этом году механизм старый, но с учетом что он три года не работал, очень много пришлось менять шестеренок. Одна из последних проблем, которая была решена - какие печати должны стоять на списках, синие или черные. Вот сегодня получили разъяснения Погранслужбы. Вернулись к тем правилам, которые были до 2020 года", - рассказал Осауленко.

По его словам, во время праздника урожая в Китае китайские граждане отдыхали в том числе и на российском Дальнем Востоке.

"Приморский край принял за эту неделю около 16 тысяч китайских туристов, Амурская область порядка 6 тысяч, а Хабаровский край практически никого не принял, так как там остро стоял вопрос печатей. Так что, казалось бы, технические вопросы, но они требуют решения на высоком уровне. Надеемся, что в 2023 году закончится притирка и мы получим нормальный безвизовый поток из Китая, донора туристов для всего мира. Надеемся увидеть китайских туристов не только в приграничных регионах, но и по всей стране", - сказал вице-президент РСТ

Говоря о потенциале китайского рынка после пандемии, он отметил, что по итогам 2023 года в соседней с Россией северо-восточной-провинции Хэйлунцзян отдохнули более 1,6 млн китайских туристов.

"Нам об этом сообщили наши китайские партнеры, с которыми мы недавно общались. Они проводили социологический опрос этих туристов, и порядка 40% из них спрашивали, почему они не могут посетить РФ, которую они видят через реку Амур. Это потенциал только Дальнего Востока. Если его переложить на всю страну, я думаю, в пределах 2-2,5 млн китайских туристов мы вполне можем принять и обслужить в следующем году", - подытожил эксперт.

До пандемии китайские граждане лидировали в России по численности среди иностранных туристов. В 2019 году в Россию приехало более 2 млн китайских туристов, в том числе 1,2 млн - в рамках механизма безвизовых групповых поездок.