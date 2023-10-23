МТС назначила двух новых вице-президентов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" ввело должность вице-президента по стратегии инноваций, на этот пост назначен Евгений Черешнев, курировавший с 2022 года аналогичное направление в МТС RED ("дочка" МТС по кибербезопасности").

В пресс-релизе МТС также сказано, что вице-президентом по корпоративным и правовым вопросам компании назначена Валентина Нудьга, которая являлась замгендиректора по корпоративным и правовым вопросам и комплаенс-контролю российского дивизиона Fortum. Она сменит в должности Алексея Барсегяна, занимавшего пост вице-президента МТС с сентября 2019 года.

Причину смены вице-президента по корпоративным и правовым вопросам, а также продолжает ли Барсегян работать в МТС в пресс-службе не комментируют.

Черешнев и Нудьга также вошли в правление МТС.