Осужденный по делу "Зимней вишни" пожарный не смог выйти по УДО

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) в пятницу отказал в условно-досрочном освобождении экс-начальнику службы пожаротушения Андрею Бурсину, осужденному по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", сообщается на сайте суда.

"Оставлено без удовлетворения ходатайство адвоката (...) об условно-досрочном освобождении осужденного Бурсина А.С. от отбывания наказания", - говорится в сообщении.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел в Кемерове 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.

После трагедии экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова была приговорена судом к 14 годам лишения свободы, техдиректор Георгий Соболев - к 11 годам, управляющая ТРЦ Надежда Судденок - к 13,5 года, охранник Сергей Антюшин - к 8, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ Игорь Полозиненко - к 6,5, его подчиненный Александр Никитин - к 5,5, начальник пожарного караула Сергей Генин - к 5, руководитель тушения пожара Андрей Бурсин - к 6 годам заключения.

Бурсин был признан виновным по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). По данным суда, ненадлежащее исполнение им своих обязанностей привело к потере времени, которое могло быть использовано для спасения людей при пожаре.

В июне 2023 года суд смягчил наказание нескольким осужденным по данному делу. Генин и Никитин были освобождены, так как у них истекли сроки отбывания наказания. В сентябре Судденок была освобождена от отбывания наказания в связи с болезнью.