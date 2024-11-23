Экс-совладелец кемеровской "Зимней Вишни" вышел на свободу досрочно

Вячеслав Вишневский Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Бывший совладелец ТРЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово Вячеслав Вишневский, осужденный по делу о взятке при строительстве центра, освободился условно-досрочно, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вадим Трифонов в субботу.

"Условно-досрочное освобождение решением Кировского районного суда (Томска - ИФ). На это решение была подана жалоба прокуратурой. Томский областной суд в удовлетворении жалобы прокуратуры отказал", - сказал он.

По словам адвоката, ранее, в ноябре 2023 года Вишневскому было изменено наказание в части условий его содержания - со строгого режима на исправительные работы.

"Летом 2023 года был полностью выплачен штраф, это из наказания - 70 млн рублей. Это (...) дало нам возможность вывести его на более облегченные условия отбытия наказания. И на УДО он вышел вот сейчас", - сказал Трифонов, уточнив, что Вишневский вышел на свободу на прошлой неделе.

Как сообщалось, в октябре 2022 года суд приговорил Вишневского к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 21 млн рублей по делу о взятке представителям Госстройнадзора при строительстве ТРЦ. Гособвинение этот приговор посчитало слишком мягким и обжаловало его, требуя повысить штраф до 490 млн рублей.

27 декабря 2022 года судебная коллегия Кемеровского областного суда увеличила Вишневскому штраф до 70 млн рублей.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, в результате погибли 60 человек, 37 из них - дети.