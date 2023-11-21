Управляющая "Зимней вишней" освобождена от наказания в виде лишения свободы

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Вступило в законную силу решение Мариинского городского суда (город Мариинск, Кемеровская область) об освобождении управляющей ТРЦ "Зимняя вишня" Надежды Судденок, осужденной по делу о пожаре на 13 лет и 4 месяца, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановлением Мариинского городского суда Кемеровской области от 1 сентября, вступившим в законную силу 19 сентября 2023 года, Надежда Судденок освобождена от дальнейшего отбывания наказания, назначенного по приговору Заводского районного суда г. Кемерово от 30 сентября 2021 года, в связи с болезнью," - отмечает пресс-служба.

Об этом решении суда ранее не сообщалось.

"В связи с тем, что медицинский диагноз осуждённой входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания осуждённых к лишению свободы, а состояние самой осуждённой значительно ухудшалось, судом на основании представленных исправительным учреждением документов принято решение освободить Судденок от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в сообщении.

Ранее в Мариинский городской суд поступило обращение от исправительного учреждения, в котором Судденок отбывала наказание, с просьбой об освобождении ее по состоянию здоровья.

"В ходе рассмотрения представления из показаний представителя Медико-санитарной части № 42 ФСИН России следовало, что проводить лечение осуждённой по месту отбывания наказания не представляется возможным в виду отсутствия необходимых условий и лицензии у медицинского учреждения на проведение необходимого лечения", - отмечается в сообщении.

Пожар в Кемерово в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.

Приговор Надежде Судденок в рамках первого уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне" был вынесен 10 ноября 2021 года. Изначально она была приговорена к 13,5 годам колонии.

Однако в июне 2023 года Кемеровский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы, смягчил приговоры некоторым осужденным по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". В частности, Судденок сократили срок до 13 лет и 4 месяцев (то есть на два месяца).