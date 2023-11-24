Путин утвердит новую редакцию стратегии развития искусственного интеллекта

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время будет подписан указ об утверждении новой редакции национальной стратегии развития искусственного интеллекта.

"В самое ближайшее время, как один из первых шагов, будет подписан указ президента и утверждена новая редакция национальной стратегии развития искусственного интеллекта. С учетом стремительного роста технологий в этот документ будет внесен ряд существенных изменений", - сказал Путин, выступая на конференции по искусственному интеллекту.

По его словам, будут консолидированы цели и задачи в этом документе.

"Прежде всего, речь о расширении фундаментальных и прикладных исследований в области генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей", - сказал Путин.

Остановился он на конкретных решениях и предложениях.

"Прошу правительство, Альянс (по развитию ИИ), Российскую академию наук предложить механизм, который обеспечит доступ отечественных ученых к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам, особые льготы для пользования вычислительной инфраструктуры должны получить аспиранты, студенты, школьники, которые уже занимаются научной и практической деятельностью в области искусственного интеллекта", - сказал президент.

Он обратил внимание правительства и компаний, входящих в Альянс, на то, что действующие мощности российских суперкомпьютеров необходимо нарастить не менее чем на порядок. "Это критически необходимо для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта", - сказал Путин, что существенно необходимо расширить и подготовку кадров сильнейших ученых-разработчиков.