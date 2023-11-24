Путин призвал быстро принять закон об экспериментальных правовых режимах в ИИ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал ускорить принятие закона о минимизации бюрократии в сфере искусственного интеллекта.

"По моему поручению правительство подготовило закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций", - сказал Путин на конференции по вопросам развития искусственного интеллекта в пятницу в Москве.

По словам президента, такой механизм "снимает многие излишние бюрократические требования".

Он отметил, что одновременно устанавливается ответственность за причинение вреда здоровью, жизни или имуществу в результате тестирования или использования прорывных технологий.

Глава государства попросил правительство "в короткие сроки внести подготовленный пакет поправок в Государственную Думу".

"А депутатов прошу принять этот документ максимально оперативно, чтобы решения вступили в силу уже 2024 году", - сказал Путин.