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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

России к 2030 году потребуется 70 тысяч выпускников вузов по ИИ-специальностям

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Минобрнауки и Альянс в сфере искусственного интеллекта прогнозируют, что России к 2030 году нужно подготовить 70 тысяч выпускников в сфере информационных технологий (IT) искусственного интеллекта (ИИ), сообщил на пресс-конференции замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук.

На пресс-конференции был представлен рейтинг российских вузов по качеству подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта.

"У нас есть прогноз, сколько нужно подготовить на горизонте до 2030 года. Пока как ориентир стоит у нас 70 тыс. выпускников", - сказал Омельчук и добавил, что необходимо выйти на планку в 15,5 тысячи выпускников ежегодно.

Глава Минцифры Максут Шадаев в августе говорил, дефицит кадров в российской IT-отрасли оценивается в 500-700 тысяч человек. По его данным, всего в России в IT-отрасли работают почти 740 тысяч человек.

Максут Шадаев Минцифры Минобрнауки Андрей Омельчук
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