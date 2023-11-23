России к 2030 году потребуется 70 тысяч выпускников вузов по ИИ-специальностям

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Минобрнауки и Альянс в сфере искусственного интеллекта прогнозируют, что России к 2030 году нужно подготовить 70 тысяч выпускников в сфере информационных технологий (IT) искусственного интеллекта (ИИ), сообщил на пресс-конференции замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук.

На пресс-конференции был представлен рейтинг российских вузов по качеству подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта.

"У нас есть прогноз, сколько нужно подготовить на горизонте до 2030 года. Пока как ориентир стоит у нас 70 тыс. выпускников", - сказал Омельчук и добавил, что необходимо выйти на планку в 15,5 тысячи выпускников ежегодно.

Глава Минцифры Максут Шадаев в августе говорил, дефицит кадров в российской IT-отрасли оценивается в 500-700 тысяч человек. По его данным, всего в России в IT-отрасли работают почти 740 тысяч человек.