Путин обсудил с постоянными членами Совбеза деятельность загранучреждений
Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны работу российских загранучреждений.
"Обсудим сегодня организацию работы наших загранучреждений, некоторые аспекты этой деятельности. И поговорим по некоторым вопросам, связанным с организацией деятельности с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве", - сказал Путин, открывая совещание.
С докладом выступил глава МИД Сергей Лавров.