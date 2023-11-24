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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

Путин обсудил с постоянными членами Совбеза деятельность загранучреждений

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны работу российских загранучреждений.

"Обсудим сегодня организацию работы наших загранучреждений, некоторые аспекты этой деятельности. И поговорим по некоторым вопросам, связанным с организацией деятельности с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве", - сказал Путин, открывая совещание.

С докладом выступил глава МИД Сергей Лавров.

Совбез Сергей Лавров МИД Владимир Путин
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