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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Группа российских дипломатов покинула Кишинев

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Большая группа дипломатов и технических работников посольства России в Молдавии вылетела из Кишинева в понедельник утром, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Игорь Захаров.

Месяц назад МИДЕИ приняло решение о сокращении персонала посольства РФ в республике. Из Кишинева должны были уехать 22 дипломата и 23 технических работника вместе со своими семьями. МИДЕИ сообщило, что все они должны покинуть Молдавию до 15 августа, а в посольстве РФ должны остаться не более 10 дипломатов и 15 технических сотрудников.

Сотрудники посольства РФ вылетели спецрейсом, журналистов в аэропорт не допустили.

МИДЕИ заявило, что принятое решение о сокращении количества сотрудников посольства РФ в Кишиневе "является результатом многочисленных недружественных действий (посольства) в отношении Молдавии, не связанных с дипломатической деятельностью, а также попытками дестабилизировать ситуацию в стране". В заявлении говорится, что решение Молдавии соответствует положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 г.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что РФ расценивает это "как ничем не обоснованные и недружественные действия, которые не останутся без ответа".

В конце июля посольство России в Кишиневе объявило о приостановлении работы консульского отдела с 5 августа "по техническим причинам". Также ограничена работа Российского центра науки и культуры, где остался один российский дипломат.

МИДЕИ Молдавия Кишинев МИД РФ
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