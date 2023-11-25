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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Движение транспорта по Военно-Грузинской дороге, закрытое для грузовиков накануне из-за непогоды, возобновили, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для всех видов автотранспорта, на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" в обоих направлениях с 13:50 мск", - говорится в сообщении.

Движение для грузовиков по Военно-Грузинской дороге было приостановлено из-за непогоды 24 ноября.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия МЧС РФ
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