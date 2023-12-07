Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых машин и автобусов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге снова открыли для легкового транспорта и автобусов, сообщили в управлении МЧС по Северной Осетии. 6 декабря дорогу перекрыли из-за непогоды.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии (...) разрешено движение для легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного транспорта, на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в обоих направлениях с 13:15 по Москве 7 декабря", - говорится в сообщении.

МАПП "Верхний Ларс" находится на Военно-Грузинской дороге - в настоящее время единственном сухопутном маршруте, связывающем с Россией не только Грузию, но и Армению.