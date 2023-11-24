Военно-Грузинская дорога временно закрыта для большегрузного транспорта

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Ухудшение погодных условий на территории Грузии привело к временному закрытию Военно-Грузинской дороги для большегрузного транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

Ограничения на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России введены с 17:20 по московскому времени до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.