Пятый беспилотник сбили в Брянской области
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередном сбитом украинском беспилотнике.
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами ПВО vинистерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сообщил он в своём телеграм-канале в воскресенье.
Пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор.
Ранее Богомаз сообщал о четырёх сбитых БПЛА в Брянской области за последние часы.