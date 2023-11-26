Еще два беспилотника были сбиты в Брянской области

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотника в небе над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянским районом", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Богомаз сообщил о двух сбитых БПЛА над Карачевским и Брянским районами области.