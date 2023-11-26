Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Еще два беспилотника были сбиты в Брянской области

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотника в небе над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянским районом", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Богомаз сообщил о двух сбитых БПЛА над Карачевским и Брянским районами области.

Александр Богомаз Брянская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ заявило об уничтожении еще девяти БПЛА в нескольких регионах

Два БПЛА были сбиты в Тульской области, один из них врезался в жилой дом в Туле

Силы ПВО сбили в городском округе Подольск еще один летевший на Москву дрон

Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников, летевших на Москву

В Москву прибыли 105 россиян и палестинцев, эвакуированных из Газы

В Москву прибыли 105 россиян и палестинцев, эвакуированных из Газы

Что произошло за день: суббота, 25 ноября

Кабмин расширит поддержку для пострадавших от действий ВСУ производителей овощей

Кабмин расширит поддержку для пострадавших от действий ВСУ производителей овощей

Военкор Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно

Военкор Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно

Иноагентами признаны Михаил Касьянов и ООО "Люди"

Иноагентами признаны Михаил Касьянов и ООО "Люди"

"Промышленные инвестиции" закрыли сделку по покупке бывшего завода Volvo Trucks в РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });