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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Минобороны РФ заявило об уничтожении еще девяти БПЛА в нескольких регионах

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об уничтожении средствами противовоздушной обороны еще девять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены девять БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями", - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в воскресенье ведомство сообщило об 11 украинских беспилотниках, сбитых в этих регионах.

Минобороны РФ
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