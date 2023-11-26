Минобороны РФ заявило об уничтожении еще девяти БПЛА в нескольких регионах
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об уничтожении средствами противовоздушной обороны еще девять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены девять БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями", - сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в воскресенье ведомство сообщило об 11 украинских беспилотниках, сбитых в этих регионах.