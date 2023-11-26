Вторая группа беженцев из Газы прибыла в Дагестан

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Вторую группу беженцев из сектора Газы встретили в Дагестане, сообщает пресс-служба правительства республики в воскресенье.

"Председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня на железнодорожном вокзале встретил 27 человек, из них 14 детей", - говорится в сообщении.

Также беженцев встречали представители МЧС, психологи и медики.

Как отмечается в сообщении, "всех прибывших сопроводили до пункта временного размещения, где их уже ждали их земляки, прибывшие вчера".

В пресс-службе добавили, что всех детей власти устроят в детские сады и школы.

Глава республики Сергей Меликов накануне сообщил о прибытии в Дагестан первой группы в составе 50 человек, из которых 21 ребенок. В министерстве труда и социального развития Дагестана организован штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев.