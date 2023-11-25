Первая группа беженцев из Газы прибыла в Дагестан

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Первую группу беженцев из сектора Газа встретили в Дагестане, сообщил в субботу глава республики Сергей Меликов.

"Сейчас около 50 человек, прибывшие в республику, уже едут в пункт временного размещения, где созданы все условия для их комфортного проживания", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, прибывших палестинцев встретили председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимова, уполномоченный по правам ребенка республики Марина Ежова, а также спасатели МЧС.

"В Дагестане они будут окружены заботой и смогут забыть про ужасы войны. Все вопросы, связанные с обустройством быта беженцев, беру на личный контроль", - добавил глава региона.

В свою очередь, в пресс-службе правительства республики отметили, что в пункте временного размещения будет работать круглосуточный медицинский пункт, будет обеспечена безопасность.

Ранее сообщалось, что Дагестан готов принять беженцев из сектора Газа. На их проживание региональные власти выделили 8,2 млн рублей.