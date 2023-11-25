Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Первая группа беженцев из Газы прибыла в Дагестан

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Первую группу беженцев из сектора Газа встретили в Дагестане, сообщил в субботу глава республики Сергей Меликов.

"Сейчас около 50 человек, прибывшие в республику, уже едут в пункт временного размещения, где созданы все условия для их комфортного проживания", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, прибывших палестинцев встретили председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимова, уполномоченный по правам ребенка республики Марина Ежова, а также спасатели МЧС.

"В Дагестане они будут окружены заботой и смогут забыть про ужасы войны. Все вопросы, связанные с обустройством быта беженцев, беру на личный контроль", - добавил глава региона.

В свою очередь, в пресс-службе правительства республики отметили, что в пункте временного размещения будет работать круглосуточный медицинский пункт, будет обеспечена безопасность.

Ранее сообщалось, что Дагестан готов принять беженцев из сектора Газа. На их проживание региональные власти выделили 8,2 млн рублей.

Дагестан Сергей Меликов сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москву прибыли 105 россиян и палестинцев, эвакуированных из Газы

В Москву прибыли 105 россиян и палестинцев, эвакуированных из Газы

Что произошло за день: суббота, 25 ноября

Кабмин расширит поддержку для пострадавших от действий ВСУ производителей овощей

Кабмин расширит поддержку для пострадавших от действий ВСУ производителей овощей

Военкор Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно

Военкор Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно

Иноагентами признаны Михаил Касьянов и ООО "Люди"

Иноагентами признаны Михаил Касьянов и ООО "Люди"

"Промышленные инвестиции" закрыли сделку по покупке бывшего завода Volvo Trucks в РФ

Что произошло за день: пятница, 24 ноября

Правительство утвердило изменения в области воинского учета

К единственному открытому КПП на границе РФ и Финляндии отвезут 55 иностранцев

К единственному открытому КПП на границе РФ и Финляндии отвезут 55 иностранцев

Путин призвал быстро принять закон об экспериментальных правовых режимах в ИИ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });