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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

МЧС РФ завершает эвакуацию россиян из сектора Газа

Спасатели вывезли из зоны палестино-израильского конфликта свыше 1,1 тыс. человек

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - МЧС России завершает работу по эвакуации российских граждан из сектора Газа, сообщила пресс-служба министерства в понедельник.

"Президентом РФ принято решение о выводе оперативной группы МЧС РФ с территории Египта", - приводит пресс-служба слова главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова.

"По результатам почти двухмесячной работы более тысячи человек, в том числе более 470 детей, доставлены в Россию, где они получили всестороннюю помощь и поддержку", - сказал Куренков.

"В Каире ожидает отправки заключительная группа граждан - еще 73 человека, в том числе 45 детей. Таким образом, российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1124 человека", - добавил министр.

Он отметил, что все заявки о помощи в эвакуации, поступившие через МИД, выполнены.

Помимо этого, ведомством были направлены 15 спецрейсов и доставлено 350 тонн гуманитарных грузов жителям сектора Газа.

"Я хочу поблагодарить всех задействованных в этой работе специалистов за самоотверженность, готовность прийти на помощь, и эффективность в непростых условиях. Прошу совместно с представителями МИДа уточнить дальнейший порядок работы и подготовить оперативную группу к убытию", - отметил глава МЧС.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек взяли в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. С начала операции, по обновленным данным палестинского Минздрава, жертвами израильских ударов в секторе Газа стали свыше 18,7 тыс. человек.

Израиль МЧС РФ Александр Куренков сектор Газа
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