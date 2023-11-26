Жителей юга России предупредили об ураганном ветре с порывами до 35 м/с

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Сложная погода с усилением ветра до ураганных значений прогнозируется на юге европейской части России в воскресенье и понедельник, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге сложная, и опасная, и тревожная погодная ситуация. Там из-за столкновения очень холодных воздушных масс и очень теплый образовался острый фронтальный раздел. И это приводит к тому, что ветер там будет до ураганных значений", - сказал он.

Так, 26-27 ноября в Краснодарском крае прогнозируется сильный дождь в виде ливня, гроза, град, ветер до 27 м/с, на Черноморском побережье, в районе Анапы и Геленджика, до 35 м/с. Сегодня и завтра в западной половине Краснодарского края, а также в предгорных районах ожидается очень сильный ветер с порывами до 30 м/с. В период с 21 часа до 24 часов, в также в течение всех суток 27 ноября в горной зоне Сочи местами ожидается очень сильный снег.

Также в понедельник в Крыму прогнозируются очень сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, отложения мокрого снега, в горах метель. В самом Крыму ветер будет до 30 м/с, а в горах 35-40 м/с. В Ростовской области ветер будет усиливаться до 28 м/с, а в Приазовье, на побережье - до 30 м/с.

При этом, Вильфанд уточнил, что 28-29 ноября ситуация в этих районах улучшится, "но все равно будет тяжелой".