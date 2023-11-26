Сильный ветер повредил кровлю двух зданий в Краснодарском крае

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Сильный ветер повредил кровлю пятиэтажного дома в Краснодаре, сообщает краевой оперштаб в воскресенье.

"В Краснодаре ветер сорвал часть кровли с пятиэтажного дома по 1-му проезду Айвазовского, 30. Упавшие обломки повредили кровлю нескольких частных домов и газовую трубу - обесточены пять частных домовладений. Погибших и пострадавших нет. Сейчас упавший участок кровли убирают. Ремонт выполнят, как только улучшатся погодные условия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сильный ветер повредил также кровлю школы в селе Архипо-Осиповка, площадь повреждения составила около 150 кв. метров. Участок крыши накрыли пленкой.

Ранее сообщалось, что по всей территории Краснодарского края с 24 по 27 ноября пройдет комплекс гидрометеорологических явлений: смерчи, ливни, грозы, град и сильный ветер.