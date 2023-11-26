В Москве рекомендовали использовать городской транспорт из-за снегопада

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В столичном департаменте транспорта просят автомобилистов по возможности воспользоваться городским транспортом для поездок по городу из-за ожидающегося снегопада, возможно образование гололедицы.

" 27 ноября рекомендуем использовать городской транспорт для поездок - сегодня ночью и завтра утром ожидается снегопад", - говорится в телеграм-канале ведомства.

В дептрансе просят быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.