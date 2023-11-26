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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Оперативный штаб собрали в Крыму из-за шторма

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Власти Крыма создали в воскресенье оперативный штаб для ликвидации последствий шторма.

"В связи с ухудшением погодных условий в Крыму создан оперативный штаб. Все члены правительства Республики Крым находятся на прямой связи, все службы приведены в состояние повышенной готовности", - сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

На данный момент известно о последствиях непогоды в Евпатории: подтапливает прибрежные частные дома, начата эвакуация. По последним данным, поступило около 20 заявок о помощи.

Кроме того, из-за выхода моря из берегов дорога Евпатория - Саки работает в однополосном реверсном режиме, сообщил в своем телеграм-канале советник главы республики Олег Крючков.

В Крыму действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра.

Крым
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