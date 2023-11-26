Эвакуацию начали в Евпатории из-за подтопления домов штормящим морем
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Выходящее из берегов море начало подтапливать дома в Евпатории на западе Крыма, организована эвакуация, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье глава городской администрации Елена Демидова.
"Море выходит из берегов, подтапливает участки и дома в непосредственной близости. Мы начали эвакуацию людей. На эту минут - порядка 20 заявок", - сказала она.
Демидова уточнила, что речь идет о частных домах на въезде в город, спасатели вывозят людей автобусами.
Кроме того, подтоплена трасса на въезд в город со стороны Симферополя, решается вопрос о перекрытии дороги.
В Крыму действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра.
Ранее в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что на юге европейской части РФ в воскресенье и понедельник прогнозируется сложная погода с усилением ветра до ураганных значений.