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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Эвакуацию начали в Евпатории из-за подтопления домов штормящим морем

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Выходящее из берегов море начало подтапливать дома в Евпатории на западе Крыма, организована эвакуация, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье глава городской администрации Елена Демидова.

"Море выходит из берегов, подтапливает участки и дома в непосредственной близости. Мы начали эвакуацию людей. На эту минут - порядка 20 заявок", - сказала она.

Демидова уточнила, что речь идет о частных домах на въезде в город, спасатели вывозят людей автобусами.

Кроме того, подтоплена трасса на въезд в город со стороны Симферополя, решается вопрос о перекрытии дороги.

В Крыму действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра.

Ранее в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что на юге европейской части РФ в воскресенье и понедельник прогнозируется сложная погода с усилением ветра до ураганных значений.

Крым Евпатория Симферополь
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